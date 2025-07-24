Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 13:38

Мать чеченских активистов обвинили в «подергивании» погонов в колонии

Прокурор запросил еще четыре года жене экс-судьи Верховного суда Чечни Мусаева

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Прокурор запросил четыре года и один месяц колонии-поселения для Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и матери их сыновей-активистов, сообщил РБК адвокат Александр Савин. Ее обвиняют в дезорганизации работы исправительного учреждения. Отмечается, что Мусаева якобы дергала сотрудника ФСИН за погоны и поцарапала за шею.

Экс-супруга судьи не признает вину. Она объяснила, что чувствовала сильную усталость после медицинских процедур. Мусаева подчеркнула, что впервые за долгое время ее пересадили на заднее сиденье машины, хотя обычно ехала спереди — из-за проблем со здоровьем, включая сахарный диабет и гипертонию, так было удобнее.

По словам обвиняемой, в этот момент сотрудник ФСИН пригрозил ей, сказав: «Твои дети пишут всякое. Я скажу, что ты на меня напала». Она добавила, что конфликта не было, а условия лечения и пребывания в стационаре ее устраивали.

В 2023 году Мусаеву приговорили к 5,5 года колонии по делу о применении насилия к силовику. Позже срок сократили до 4,9 года, и она должна была выйти на свободу в мае 2025-го. Однако в ноябре 2024 года против нее завели новое дело о дезорганизации работы колонии — ее перевели в СИЗО.

судьи
прокуроры
Чечня
колонии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД РФ заявили, что Запад негативно влияет на переговоры Еревана и Баку
«Судьба малых наций»: в ГД объяснили, как Армения повторяет путь Украины
В России заявили, что Германия рубит «газовый» сук под собой
Биография Путина: детство, карьера, семья
«Предать анафеме»: Басков, Киркоров и Лазарев попали под удар критика
Мерца уличили в желании развязать войну Германии с Россией
Страна НАТО рассчитывает на рекордные поставки российского газа
Юрист раскритиковал инициативу ввести пенсионные отчисления для самозанятых
Диетолог рассказала о пользе известного овоща
В Госдуме раскрыли, сколько раундов переговоров в Стамбуле еще предстоит
МИД РФ: освобождение россиян стало бы шагом к нормализации отношений с Баку
Нонна Гришаева рассказала, в чем проявляется женская сила
Просто супер: маринованные лисички на зиму — хрустящие и ароматные
Лукашенко обратился к Путину после крушения Ан-24
Вице-премьер Оверчук раскрыл, что обсуждают Россия и Армения
В администрацию российского города пришли с обысками
Обстоятельства чудом спасли россиянку от авиакатастрофы с Ан-24
Мишустин принял одно решение после падения Ан-24 в Амурской области
В России предложили ввести новые обязательные отчисления для самозанятых
Мать чеченских активистов обвинили в «подергивании» погонов в колонии
Дальше
Самое популярное
В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Криминал

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.