Мать чеченских активистов обвинили в «подергивании» погонов в колонии

Прокурор запросил четыре года и один месяц колонии-поселения для Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и матери их сыновей-активистов, сообщил РБК адвокат Александр Савин. Ее обвиняют в дезорганизации работы исправительного учреждения. Отмечается, что Мусаева якобы дергала сотрудника ФСИН за погоны и поцарапала за шею.

Экс-супруга судьи не признает вину. Она объяснила, что чувствовала сильную усталость после медицинских процедур. Мусаева подчеркнула, что впервые за долгое время ее пересадили на заднее сиденье машины, хотя обычно ехала спереди — из-за проблем со здоровьем, включая сахарный диабет и гипертонию, так было удобнее.

По словам обвиняемой, в этот момент сотрудник ФСИН пригрозил ей, сказав: «Твои дети пишут всякое. Я скажу, что ты на меня напала». Она добавила, что конфликта не было, а условия лечения и пребывания в стационаре ее устраивали.

В 2023 году Мусаеву приговорили к 5,5 года колонии по делу о применении насилия к силовику. Позже срок сократили до 4,9 года, и она должна была выйти на свободу в мае 2025-го. Однако в ноябре 2024 года против нее завели новое дело о дезорганизации работы колонии — ее перевели в СИЗО.