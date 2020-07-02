Западные хакеры пытались повлиять на результаты голосования по поправкам

https://static.news.ru/photo/0f6d0294-bc53-11ea-befa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комиссия Совета Федерации зафиксировала попытки повлиять на результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ со стороны Запада. Об этом заявила председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

Она уточнила, что такие попытки имели место 1 июля после окончания процедуры голосования. По словам спикера, нарушения будут расследоваться компетентными органами, в задачи которых входит защита суверенитета России, сообщает «ПолитЭксперт».

Ранее NEWS.ru писал, что 30 июня и 1 июля хакеры дважды атаковали сайт Общественной палаты России и её ресурс, посвящённый общественному наблюдению за голосованием по поправкам. 26 июня мощным хакерским атакам подвергся сайт Центризбиркома. Они были направлены из США, Великобритании, Украины и ряда других стран.

Голосование по поправкам в Основной закон было изначально назначено на 22 апреля, но в связи с распространением коронавируса его перенесли на 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было начиная с 25 июня.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок.

По данным ЦИК, явка на голосование составила 67,97%. Официальные итоги волеизъявления будут обнародованы 3 июля.