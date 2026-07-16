Заморозил ягоды летом, а зимой делаю витаминный лимонад: никакого сахара, только вкус. Рецепт от А до Я

Заморозил ягоды летом, а зимой делаю витаминный лимонад: никакого сахара, только вкус. Рецепт от А до Я

Если у вас есть горсть смородины и пол-апельсина, считайте, что идеальный напиток уже в кармане. Быстро, ярко, витаминно — и никакой возни сиропами.

Ингредиенты

Черная смородина — 400 г, апельсиновый сок — 200 мл, вода минеральная — 1,5 л, лед колотый — 100 г.

Как готовлю

Сначала перебираю смородину, убираю веточки и плохие ягоды, промываю. Отправляю все в чашу блендера и пробиваю в однородное пюре. Вливаю туда же стакан минералки, взбиваю снова, а потом тщательно процеживаю через сито, отжимая жмых максимально.

В большой кувшин засыпаю лед, вливаю смородиновый морс, добавляю апельсиновый сок и доливаю оставшейся газировкой. Перемешиваю и подаю сразу же — пока лед не растаял, а вкус не потерял яркости.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня удивило, что кислинка ягод идеально смягчилась апельсином, никакого сахара не понадобилось. Советую подавать с большим кубиком льда и веточкой мяты — выглядит празднично.