В Иркутске задержали за взятку высокопоставленного сотрудника МВД

В Иркутске задержали с поличным при получении взятки заместителя начальника Следственного управления МВД РФ по Бурятии Андрея Бардаханова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что сумма взятки была крупной, однако её размер не называется. На текущий момент Бардахнов находится в одном из отделов Следственного комитета на допросе.

В России нередко задерживают чиновников за преступления, связанные с коррупцией. Так, 22 июля руководителя отделения Пенсионного фонда России (ПФP) в Чeлябинской области задержали по подозрению в получении взятки.

Ранее в Московский гарнизонный военный суд поступили материалы уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России Дмитрия Фролова. Его также подозревают в коррупции.

Ещё раньше в отношении первого замминистра природных ресурсов и экологии Хакасии Сергея Глушкова возбудили уголовное дело по статье о хищении имущества в крупном размере с использованием служебного положения.