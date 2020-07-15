Заммэра Москвы: собственник самостроя в САО оштрафован на 8,6 млн рублей

https://static.news.ru/photo/fd2e7b82-c6b4-11ea-a42b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госинспекция по недвижимости в ходе обследования территории на 2-й Магистральной улице в Хорошевском районе САО выявила нарушения земельного законодательства на участке площадью 2,5 тысячи квадратных метров.

Как стало известно NEWS.ru, коммерческая организация, арендующая землю для эксплуатации зданий общественно-делового и производственного назначения, незаконно совершила перепланировку зданий и возвела постройки и пристройки общей площадью 1663 квадратных метра. На участке также проводились незаконные строительные работы и была расположена спецтехника. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, собственник самостроя в САО оштрафован на 8,6 млн рублей.

Общая площадь нарушений земельного законодательства составила более 2,5 тысячи квадратных метров, из них площадь самовольных построек составила 1,6 тысячи квадратных метров. Все выявленные самострои были ликвидированы, а также пресечены незаконные строительные работы. Собственнику назначены штрафы на общую сумму 8,6 млн рублей. Несоблюдение земельного законодательства может в первую очередь повлиять на безопасность граждан, и поэтому такие нарушения предполагают серьёзные санкции, — сообщил Ефимов.

Реконструкция зданий на участке проводилась без соответствующих разрешений, утверждает начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Арендатор возвёл межэтажные перекрытия, произвёл работы по заглублению подвальных помещений. Также на участке были возведены три новых строения, а к одному из зданий возведена двухэтажная пристройка и надстройка второго этажа. Подобное строительство без проекта и разрешения угрожало жизни и здоровью граждан и было ликвидировано, уточнил он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тысячи домов-самостроев, подлежащих сносу, обнаружили на территории России. Точное количество таких объектов будет известно осенью 2020 года, но уже сейчас понятно, что их более 10 тысяч.