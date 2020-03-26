Тысячи домов-самостроев, подлежащих сносу, обнаружили на территории России. Точное количество таких объектов будет известно осенью 2020 года, но уже сейчас известно, что их более 10 тысяч.
Незаконно возведённые дома заносятся в Единый федеральный реестр объектов самовольного строительства, который ведётся с ноября прошлого года. Это и многоквартирные дома, и посёлки с индивидуальными строениями,
Больше всего таких домов, построенных без выдачи разрешения, в Краснодарском крае, Крыму и Дагестане. Их возводят, в основном, мошенники на землях под ИЖС. Люди, купившие квартиры в таких домах, исчисляются десятками тысяч.
На самом деле это предварительные подсчёты и пострадавших может быть гораздо больше. Так, реестр обманутых дольщиков начинался с 30 тысяч человек, а в итоге их оказалось 250 тысяч.
Ранее NEWS.ru сообщал, что мэрия и прокуратура Москвы инициировали 10 новых уголовных дел по фактам самостроя. Об этом сообщила представитель столичного надзорного ведомства Людмила Нефёдова.
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