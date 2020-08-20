Замглавврача омской больницы рассказал о лечении Навального

https://static.news.ru/photo/429a751a-e2e2-11ea-8e48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Омские врачи, оказывающие медпомощь оппозиционеру Алексею Навальному, провели несколько телемедицинских консультаций с федеральными специалистами, сообщил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко.

По его словам, специалисты с самого начала всё сделали правильно. Они приняли все меры, чтобы помочь пациенту.

Проведено несколько телемедицинских консультаций с федеральными экспертами, и все они считают, что вся медпомощь с самого начала оказывалась правильно, своевременно и в полном объёме, — отметил доктор.

Карета скорой помощи ждала основателя ФБК у трапа самолёта. С первых минут врачи начали интенсивные мероприятия по его реанимации. Хирурги, нейрохирурги, неврологи и токсикологи и другие специалисты сразу же осмотрели пациента, как только он поступил в медучреждение.

Проведено несколько консилиумов, проведено большое количество исследований, включая анализы мочи и крови, УЗИ, [сделано] несколько электрокардиограмм. Исходя из этого, корректируем лечение, и диагнозы, о которых мы думали изначально, отпадают, — цитирует РИА Новости слова Калиниченко.

Во время полёта из Томска в Москву политик почувствовал себя плохо. Борт экстренно посадили в Омске, а оппозиционера увезли на скорой в реанимацию. Как заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, летевшая вместе с ним, с утра Навальный ничего не ел и пил только чай в кафе томского аэропорта. Навальный почувствовал себя плохо уже через несколько минут после того, как самолёт поднялся в небо, и отошёл в уборную, после чего потерял сознание. Сейчас он находится в коме на аппарате ИВЛ.

По последним данным, омским врачам удалось стабилизировать состояние Навального. Вопрос транспортировки политика из Омска пока не рассматривается. В Министерстве здравоохранения отметили, что врачи помогут обратиться за помощью или консультацией к ведущим специалистам, но пока в этом нет необходимости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль знает из СМИ о тяжёлом состоянии Алексея Навального. Если анализы подтвердят отравление политика, то будет расследование.

Как писал NEWS.ru, летевшая в самолёте вместе с Алексеем Навальным из Томска в Москву пассажирка рассказала о том, что было на борту, когда оппозиционер начал терять сознание. Сегодня утром его экстренно госпитализировали с признаками отравления.