Вице-спикера Совфеда Галину Карелову попросили создать рабочую группу по разработке альтернативной программы по профилактике семейного насилия. Соответствующее обращение (текст есть в распоряжении NEWS.ru) сенатору направила член комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Элина Жгутова.

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия призван бороться не с причиной, а со следствием домашнего насилия, считает автор обращения. Факторы, которые его провоцируют — алкоголизм, наркомания, психические заболевания и низкая культура внутрисемейных отношений. До 85% преступлений, связанных с домашним насилием, совершаются «под градусом», отмечает член ОП.

Элина Жгутова oprf.ru

Принятие закона заметно снизит количество зарегистрированных в России браков и увеличит число разводов. Его внедрение — анти-демографическая мера, которая резко противоречит выбранному президентом Владимиром Путиным курсу на демографический рост, говорится в письме.

99,9% российских семей соблюдают пусть порой невысокую, но не выходящую за рамки закона культуру. Размолвки и ссоры случаются у всех. Доля процента — это изверги, совершающие жестокие преступления в отношении супругов. Однако, закон о профилактике будет карать всех одинаково. Охранные ордера и вмешательство НКО будут действовать одинаково — как в отношении «палача», так и в отношении нагрубившего супруга, — пишет Жгутова.

Практика показывает отрицательную или нулевую динамику по числу семейно-бытовых убийств в государствах, где был принят закон о домашнем насилии. Это происходит на фоне общей тенденции снижения преступности практически во всех странах мира, отмечается в письме. В Германии, где документ приняли более 15 лет назад, ежегодно в семейных конфликтах погибает около 200 женщин. Эти показатели мало отклоняются от среднего значения с 2000 года.

Более рациональным Жгутова считает введение альтернативной программы, которая подразумевает системный подход. В первую очередь, она должна включать в себя внедрение мер по ограничению потребления спиртных напитков и профилактике алкоголизма. В частности, предлагается восстановить системы вытрезвителей и лечебно-трудовых учреждений, установить государственную монополию на реализацию алкогольной продукции, а также принуждать к лечению лиц, совершивших преступления «под градусом». Также следует усилить методы борьбы с наркоманией и профилактике тяжелых психиатрических состояний, полагает Жгутова.

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Повысить культуру внутрисемейных отношений предлагается закреплением в статье 72 Конституции защиты традиционных духовно-нравственных ценностей и введением нравственной цензуры для СМИ и информационных продуктов массового потребления.

Кроме того, в альтернативную программу следует включить пункт о совершенствовании имеющихся нормативных актов по предупреждению и пресечению преступлений в бытовой и семейной сфере, отмечает автор письма. Сотрудники полиции, в свою очередь, должны пройти дополнительное обучение по алгоритму применения имеющихся нормативов и нести более серьёзную ответственность за халатное отношение по предупреждению преступлений, связанных с семейным насилием.

Инициатива внедрения закона о домашнем насилии неоднократно обсуждалась на различных площадках и встретила негативную оценку со стороны многих экспертов, представителей общественности и политических деятелей. В частности, против него высказались патриарх Кирилл и глава Чечни Рамзан Кадыров. Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова отмечала, что нормы законопроекта не соответствуют российской конституции и противоречат действующему законодательству.

Анна Кузнецова Сергей Булкин/NEWS.ru

Финальную редакцию законопроекта о домашнем насилии рабочая группа рассмотрит на следующей неделе.