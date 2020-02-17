https://static.news.ru/photo/25f375d6-533d-11ea-b706-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Рабочая группа рассмотрит на следующей неделе финальную редакцию законопроекта о домашнем насилии. Об этом заявила депутат Госдумы Оксана Пушкина.

Уже на следующей неделе мы встречаемся, чтобы обсуждать финальную версию текста законопроекта о профилактике домашнего насилия, — сообщила Пушкина журналистам ТАСС.

Она подчеркнула, что «в самое ближайшее время» этот законопроект будет вынесен в Госдуму РФ на первое чтение.

Всё дожмём до результата, как бы ни шипели наши оппоненты, — заявила Пушкина.

NEWS.ru сообщал, что 17 февраля Оксана Пушкина вновь пожаловалась главе МВД на угрозы убийством. Адвокат парламентария Константин Добрынин заявлял, что полиция и министр МВД «должны заняться своей работой», отреагировав на угрозы Пушкиной из-за законопроекта о домашнем насилии.