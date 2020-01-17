Депутат Государственной думы Оксана Пушкина вновь пожаловалась главе МВД на угрозы убийством из-за работы над законопроектом о профилактике домашнего насилия.
Адвокат парламентария Константин Добрынин
По словам Добрынина, отсутствие реакции властей создаёт ощущение вседозволенности и приводит к впечатлению, что государство не обращает внимания на подобные угрозы. Адвокат напомнил, как в 2017 году противники исторического фильма «Матильда» тоже начали с угроз, а продолжили поджогами автомобилей в Москве.
Надеюсь, что до этого не дойдёт и деятельность Оксаны Пушкиной как депутата Госдумы будет полностью защищена от любых проявлений насилия и агрессии, — отметил Добрынин.
Как сообщал NEWS.ru, Пушкина обратилась за помощью силовиков в ноябре. Она сообщила об угрозах ей, адвокатам Мари Давтян и Алексею Паршину, а также создателю сети взаимопомощи женщин Алёне Поповой.
Законопроект предполагает введение дополнительной правовой защиты для россиян, страдающих от насилия родственников. Противники закона считают, что его принятие подорвёт основы семейных ценностей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен