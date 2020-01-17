https://static.news.ru/photo/54923ff2-3930-11ea-832f-fa163e074e61_660.jpg Оксана Пушкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Государственной думы Оксана Пушкина вновь пожаловалась главе МВД на угрозы убийством из-за работы над законопроектом о профилактике домашнего насилия.

Адвокат парламентария Константин Добрынин заявил в комментарии радиостанции «Говорит Москва», что правоохранительные органы и лично министр внутренних дел «должны заняться своей работой» и отреагировать на угрозы Пушкиной.

По словам Добрынина, отсутствие реакции властей создаёт ощущение вседозволенности и приводит к впечатлению, что государство не обращает внимания на подобные угрозы. Адвокат напомнил, как в 2017 году противники исторического фильма «Матильда» тоже начали с угроз, а продолжили поджогами автомобилей в Москве.

Надеюсь, что до этого не дойдёт и деятельность Оксаны Пушкиной как депутата Госдумы будет полностью защищена от любых проявлений насилия и агрессии, — отметил Добрынин.

Как сообщал NEWS.ru, Пушкина обратилась за помощью силовиков в ноябре. Она сообщила об угрозах ей, адвокатам Мари Давтян и Алексею Паршину, а также создателю сети взаимопомощи женщин Алёне Поповой.

Законопроект предполагает введение дополнительной правовой защиты для россиян, страдающих от насилия родственников. Противники закона считают, что его принятие подорвёт основы семейных ценностей.