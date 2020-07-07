Захарова рассказала, по чему она больше всего тосковала на самоизоляции

https://static.news.ru/photo/b1dd3df6-c0fd-11ea-959e-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: mzakharovamid/instagram.com

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в разговоре с журналистами рассказала, по кому и по чему она больше всего тосковала во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. По словам дипломата, в период ограничений ей очень не хватало общения с членами семьи, с которыми она давно не виделась.

Также официальный представитель МИД РФ скучала по прогулкам на свежем воздухе. Захарова подчеркнула, что ей было непросто без самой возможности выйти на улицу. Однако дипломат, как добропорядочный гражданин, несмотря на наличие рабочего пропуска, не пользовалась этой возможностью и по максимуму соблюдала все требования властей.

Я ездила только между квартирой и работой. А вот сейчас компенсирую все это с лихвой. Ведь такая прекрасная погода стоит в Москве. Так что мне больше всего не хватало общения с семьёй и свежего воздуха, а также встреч с друзьями, — приводит слова Захаровой РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что лето — это отличное время пообщаться с людьми, встретиться с кем-то или поехать на дачу. Как отметила официальный представитель МИД, люди уже истосковались друг по другу и привыкли общаться онлайн, что сейчас плавно и постепенно начинают встречаться с близкими и друзьями вживую.

Режим повышенной готовности из-за коронавируса был введён в Москве с 5 марта. С середины мая власти стали смягчать ограничения из-за улучшения ситуации с коронавирусом. С 9 июня в столице отменены режим самоизоляции, график прогулок и пропуска для поездок по городу. С 16 июня стоматологии начали оказывать плановую помощь, были открыты музеи, зоопарки и библиотеки.

Как ранее писал NEWS.ru, Мария Захарова анонсировала скорый выход двух музыкальных композиций, для которых она написала тексты.