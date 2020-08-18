Задержанного в Минске российского журналиста Важенкова госпитализировали

https://static.news.ru/photo/73cb2638-e130-11ea-853d-fa163e074e61_660.jpg Артем Важенков Фото: vazhenkovart/instagram.com

Российский журналист Артём Важенков, который был задержан в Белоруссии по подозрению в участии в массовых беспорядках на территории Минска после президентских выборов, госпитализирован в РФ. Данную информацию в разговоре с представителями СМИ огласил адвокат Антон Гашинский.

По словам юриста, у Важенкова должна была состояться встреча с сотрудниками белорусского СК. Однако в настоящее время журналист не может на неё явиться по состоянию здоровья.

Он госпитализирован после полученных в Окрестино (ИВС в Минске. — NEWS.ru) травм, — цитирует адвоката ТАСС.

Координатор организации «Правозащита открытки» Алексей Прянишников сообщил, что СК Белоруссии вызвало Важенкова для проведения следственных действий. Мероприятия были назначены на 18 августа. Однако госпитализированный журналист не имеет при себе документов — их при задержании изъяли силовики. Поэтому неизвестно, подчеркнул Прянишников, как Важенков смог бы добраться до Минска. Поэтому журналист направил в СК уведомление о невозможности явиться.

Важенков представляет организацию «Открытая Россия». Вместе со своим коллегой Игорем Роговым он отправился в Белоруссию, чтобы выступить в качестве независимого наблюдателя на президентских выборах 9 августа. На следующий день с ними пропала связь. В «Открытой России» смогли получить информацию о задержании 11 августа.

Татьяна Усманова, координатор движения, заявила, что Важенкова и Рогова жестоко избили белорусские силовики. Адвокат Важенкова сообщил, что его клиенту грозит до 15 лет лишения свободы.

Также в Белоруссии были задержаны и другие журналисты из России. Силовики задержали сотрудников телеканала «Дождь» Василия Полонского, Владимира Роменского и Николая Антипова, сотрудника «Sputnik Беларусь» Евгения Олейника, сотрудника «Медузы» Максима Солопова и не только.

Как писал 15 августа NEWS.ru, Важенков вышел на свободу. Координатор организации «Правозащита открытки» Алексей Прянишников заявил, что за время, которое журналист провёл в заключении, ему так и не предъявили обвинения.