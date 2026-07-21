Забудьте о монстере и фикусах: новые трендовые комнатные цветы — хиты 2026 года

Забудьте о монстере и фикусах: новые трендовые комнатные цветы — хиты 2026 года

В 2026 году тренды на комнатные растения кардинально изменились. На смену капризным орхидеям и надоевшим фикусам пришли растения с уникальной текстурой листьев и выразительным обликом.

Главный хит сезона — хойя, или фарфоровый цветок. Ее плотные глянцевые цветы, собранные в аккуратные зонтики, напоминают фарфор или воск, а многие сорта источают тонкий аромат, который становится заметнее в вечерние часы. При благоприятных условиях хойя может цвести несколько месяцев подряд, а плотные листья сохраняют декоративность круглый год.

Второй тренд — алоказия «Шкура дракона» с толстыми серебристо-зелеными листьями и темными прожилками, которые добавляют интерьеру экзотичности. Это растение с металлическим блеском и рельефной поверхностью листьев идеально выглядит в минималистичных интерьерах.

Не теряют позиций и проверенные неприхотливые виды: сансевиерия («тещин язык») переживет даже самый длинный отпуск, а замиокулькас («долларовое дерево») достаточно поливать раз в месяц. Главный принцип выбора 2026 года — максимум декоративности при минимуме ухода.

Ранее были названы многолетники для посадки в августе.