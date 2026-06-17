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17 июня 2026 в 15:00

Забудь про скучные грибы на сковородке. Эти шампиньоны в аэрогриле — бомба

Фото: D-NEWS.ru
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Ищешь рецепт, который выглядит дорого, а готовится на раз-два? Шампиньоны в аэрогриле с копченой паприкой и пармезаном — твой вариант.

Ингредиенты

Шампиньоны крупные — 300 г, масло оливковое — 3 ст. л., паприка копченая молотая — 0.4 ч. л., зира молотая — 0.4 ч. л., соус соевый — 2 ст. л., соль — 0.8 ч. л., лук репчатый — 1 шт., сыр творожный — 100 г, петрушка — 20 г, чеснок — 2 зубчика, сыр пармезан тертый — 30 г, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала отрываю ножки у грибов, срезаю пленки, чтобы шляпки стали аккуратными чашечками. Укладываю их в корзину аэрогриля на пергамент. Быстро мешаю маринад: оливковое масло, соевый соус, паприку, зиру и соль. Щедро мажу этой смесью внутренность шляпок и отправляю в аэрогриль на 10 минут при 180°C.

Тем временем на сковороде обжариваю мелко нарезанные ножки грибов 3 минуты, добавляю мелкий кубик лука и жарю еще 5 минут до золотистости. Снимаю, смешиваю с творожным сыром, измельченной петрушкой, чесноком и половиной пармезана. Достаю шляпки, начиняю их этой массой, сверху посыпаю оставшимся пармезаном. Отправляю обратно в аэрогриль еще на 5-7 минут, пока сыр не зарумянится.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Шампиньоны получились сочными, а сырная шапочка подрумянилась идеально, прямо как в ресторане. Отдельно порадовало, что начинка из ножек со сливочным сыром не вытекла и не растеклась. Мой совет: подавайте горячими, пока тянутся сырные нити — это главный восторг гостей.

Проверено редакцией
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