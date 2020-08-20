За время пандемии Роспотребнадзор обработал 2 млн звонков из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/aa220790-e2db-11ea-8b0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более двух миллионов звонков по вопросам о коронавирусе принял и обработал Единый консультационный центр Роспотребнадзора за время пандемии COVID-19.

Сообщение об этом появилось на сайте ведомства. Согласно ему, более 65% звонков по этой теме касались общей информации о COVID-19. В частности, граждане интересовались его симптомами, мерами профилактики, условиями соблюдения самоизоляции, группами риска, тестированием и эпидемиологической ситуацией в стране.

Ряд обращений связаны с порядком работы различных объектов сферы услуг, поэтапным снятием ограничительных мер и режима самоизоляции, — говорится в сообщении.

Также многие вопросы касались авиасообщения с другими странами, требований для иностранцев при в въезде в Россию и работы объектов сферы услуг, передаёт ТАСС.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что, как и ранее, операторы предоставляют необходимую контактную информацию об изоляции, тестировании и ограничительных мерах в регионах. Как отметили в ведомстве, их работа позволяет предотвратить действия мошенников, которые для вымогательства денег представляются сотрудниками Роспотребнадзора.

В случае если поднимаемые вопросы не относятся к деятельности Роспотребнадзора, операторами предоставляется краткая первичная консультация и имеющаяся в наличии контактная информация для обращения по компетенции, — гласит сообщение.

Ранее NEWS.ru писал о том, что более чем у 20% жителей семи регионов России (Татарстан, Москва, Санкт-Петербург, Астраханская, Московская, Ленинградская и Тюменская области) на данный момент выработан иммунитет к коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 18 августа журналистам сообщили представители пресс-службы Роспотребнадзора.