За сутки в России выздоровели более 9 тысяч пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/084301fc-baa6-11ea-bcbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

За последние сутки в России из больниц выписаны 9,2 тысячи человек, вылечившихся от заболеваний, связанных с коронавирусом. Общее количество выздоровевших на сегодняшний день составляет 412,6 тысячи человек.

Наибольшее число выписанных за сутки пациентов приходится на долю Москвы — 2295. В Подмосковье выздоровели 918 человек, в Нижегородской области — 403, в Санкт-Петербурге — 254.

За последние 24 часа по стране выявлено 6,6 тысячи новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в России заболели 647,8 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 9,3 тысячи человек, из которых 154 скончались за минувшие стуки, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Россия занимает третье место по уровню заболеваемости коронавирусом. Её опережают США (свыше 2,5 млн заразившихся) и Бразилия (более 1 млн заболевших). Всего COVID-19 выявлен более чем в 200 странах мира. Общее количество заразившихся превышает 10,3 млн человек. Вылечились более 5 млн, скончались свыше 505 тысяч заболевших.

Ранее NEWS.ru писал, что в России выявлено более 100 штаммов коронавируса. Около месяца назад глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о невысокой изменчивости COVID-19. Тогда, по её словам, были описаны только несколько десятков мутаций. Такое их количество Попова назвала «нормальным» для любого микроорганизма.