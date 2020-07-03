Число жертв коронавируса в России превысило 10 тысяч

https://static.news.ru/photo/6fd2d424-bdca-11ea-9653-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки число жертв коронавирусной инфекции в России возросло на 168. В общей сложности с начала пандемии умерли 10 027 человек.

Количество случаев заражения на сегодняшний день составляет 674,5 тысячи. Из них 6632 случая заболевания были выявлены за последние 24 часа.

За сутки выписаны из больниц по выздоровлении 8968 пациентов. Всего число вылечившихся достигло 446,8 тысячи человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Россия продолжает оставаться на третьем месте в мире по уровню заболеваемости COVID-19. Её опережают США (свыше 2,7 млн заболевших) и Бразилия (около 1,5 млн случаев заражения). Также в первой десятке стран Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика.

Всего коронавирус выявлен более чем в 200 странах мира. Общее количество заболевших превышает 11 млн человек. За время пандемии скончались более 525 тысяч человек, выздоровели — свыше 5,8 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) усомнились в возможности второй волны COVID-19. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал спекуляциями предположения об очередном обострении эпидемиологической ситуации во время смены сезона.