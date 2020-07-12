За сутки в РФ от коронавируса вылечились 3615 человек

https://static.news.ru/photo/37906716-c419-11ea-9a12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки на территории РФ из больниц по выздоровлении выписали 3615 человек с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией. Об этом 12 июля сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением болезни.

На сегодняшний день количество вылечившихся от COVID-19 россиян выросло до 501 061.

Отмечается, что за последние 24 часа в России от коронавируса скончались 130 человек. На данный момент с начала пандемии жертвами инфекции на территории страны стали 11 335 граждан РФ.

Также за сутки в 84 регионах страны было выявлено 6615 новых случаев инфицирования, 22,5% их них не имели клинических проявлений. Всего число заболевших COVID-19 в РФ достигло 727 162 человек.

По состоянию на воскресенье, 12 июля, в мире коронавирусом заболели более 12,7 млн человек. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 3,2 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,8 млн, на третьем Индия — более 849 тыс.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Москве наблюдается незначительный прирост новых случаев COVID-19. За последние сутки этот диагноз поставили 679 пациентам, накануне 678, днём ранее 637, а в минувший четверг, 9 июля, число заболевших было рекордно низким: 568.