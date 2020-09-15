За сутки в Москве выявили 750 новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/ea2252d4-f7f1-11ea-982d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские медики за последние 24 часа диагностировали коронавирус ещё у 750 человек. Общее число выявленных случаев достигло 273 273.

Об этом сообщил оперштаб по противодействию заболеванию. По его данным, 1223 пациента с COVID-19 в Москве за минувшие сутки успешно завершили лечение и выписались из больниц. Общее число победивших коронавирус москвичей достигло 232 706.

Кроме того, за последние 24 часа в российской столице от COVID-19 скончались 10 пациентов. Всего в городе жертвами пандемии стали 5016 человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что всего в РФ выявили 1 079 519 заболевших коронавирусом (+5670 за сутки), выздоровели от инфекции 890 114 человек (+5809 за сутки). Скончались за прошедшие сутки 132 пациента. Всего в России зафиксировано 18 917 летальных случаев от COVID-19.