За сутки коронавирусом заболели 19 032 россиянина

https://static.news.ru/photo/0ad3520e-62d6-11eb-ae1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным на утро 30 января, за минувшие сутки в России зафиксировано 19 032 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 19 032 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 512 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 24 502 человека, — говорится в сообщении.

Среди регионов впервые за долгое время в лидеры по суточному приросту заболевших вышел Санкт-Петербург — в городе на Неве зафиксировано 2512 случаев заболевания. Москва в обновлённой сводке занимает второе место: COVID-19 заразились 2430 жителей столицы. Замыкает тройку Московская область с приростом 1069 заразившихся.

Наименьший темп суточного прироста заболевших сохраняется в Республике Тыва, за последние 24 часа он составил 0,1%. В числе лидеров по этому показателю Ямало-Ненецкий автономный округ и Еврейская автономная область — 0,2%. Темп прироста в Москве, Магаданской области, Республике Хакасия, Костромской области, Чеченской Республике, Республике Ингушетия, Томской области и Кемеровской области составляет 0,3%.

В общей сложности за всё время пандемии в России выявлено 3 832 080 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 3 279 964 пациента, болезнь унесла жизни 72 697 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 101,5 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 423 тысячи — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 639 тысяч 620 человек, — передаёт портал стопкоронавирус.рф.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Иран подписал с РФ договор по вакцине против COVID-19 «Спутник V». Соглашение включает и производство препарата на территории Исламской Республики, рассказал посол Тегерана в Москве Казем Джалали. По его словам, в рамках соглашения с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) до 4 февраля 2021 года в Иран отправят первую партию вещества.