«За ними особый контроль»: в СПЧ выступили против отправки маньяков на СВО Член СПЧ Кабанов выступил против отправки маньяков в зону СВО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что не стоит отправлять маньяков в зону специальной военной операции. По словам правозащитника, у многих бойцов складывается негативное отношение к подобным историям. Он отметил, что люди, которые провели много времени в местах лишения свободы, имеют особенности психики.

У меня неоднозначное отношение к этой позиции. Мы обсуждали это с коллегами и моими боевыми товарищами, которые находятся в зоне СВО. Я скажу, что у большинства отрицательное отношение к подобным историям. Понятно, что люди, которые почти 20 лет находились в местах лишения свободы, уже имеют особенности психики, — пояснил Кабанов.

Общественник уточнил, что за такими гражданами после возвращения из зоны боевых действий должен устанавливаться контроль. Как подчеркнул правозащитник, долгое время идут споры о необходимости использовать браслеты для особого контроля, но некоторые юристы считают это нарушением конституционных прав.

Мы практически 10 лет спорим по поводу браслета для особого контроля таких людей, но некоторые юристы и правозащитники утверждают, что это нарушения конституционных прав. А если это будет стоить даже одну человеческую жизнь, если мы можем ее сохранить, почему мы должны ставить ее под угрозу? Тем более в 70% случаев у нас рецидивы, — заключил правозащитник.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее предположил, что Юрий Гриценко, известный как зеленоградский маньяк, решил искупить вину участием в специальной военной операции. Парламентарий выразил мнение, что получивший 22 года тюрьмы за нападения и убийства Гриценко захотел показать свое исправление.