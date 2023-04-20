Юрист рассказал о перспективах закрытия магазинов duty free в России Юрист Павлов назвал крупные магазины duty free кандидатами на закрытие

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Крупные магазины беспошлинной торговли duty free в российских аэропортах могут оказаться в зоне риска из-за их возможного закрытия, считает юрист Олег Павлов. В беседе со СМИ он привел в качестве примера ситуацию в международном терминале C московского аэропорта Шереметьево, где временно закрылся крупнейший duty free. Ранее сообщалось, что закрытие магазина связано с проблемами поставок в условиях антироссийских санкций и общей сложной внешнеэкономической ситуацией.

Вряд ли произойдет полное закрытие всех магазинов, но вот крупные, которые рассчитаны на большой приток и товарооборот, вот они действительно в зоне риска. В зонах вылета обычно по несколько duty free, и вот маленькие сохранятся, а крупные рискуют, — пояснил юрист.

По его словам, в настоящий момент магазины беспошлинной торговли действительно испытывают проблемы с ассортиментом, что снижает рентабельность такого бизнеса.

Эксперт также обратил внимание, что проблема заключается не только в наличии товаров на полках магазинов, но и в общем снижении международного пассажиропотока.

Ранее сообщалось, что с прилавков российских магазинов косметики стали пропадать духи известных брендов. Покупатели утверждают, что в большинстве магазинов их либо практически нет, либо они продаются в ограниченном количестве.