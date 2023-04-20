Крупные магазины беспошлинной торговли duty free в российских аэропортах могут оказаться в зоне риска из-за их возможного закрытия, считает юрист Олег Павлов. В беседе со СМИ он привел в качестве примера ситуацию в международном терминале C московского аэропорта Шереметьево, где временно закрылся крупнейший duty free. Ранее сообщалось, что закрытие магазина связано с проблемами поставок в условиях антироссийских санкций и общей сложной внешнеэкономической ситуацией.
Вряд ли произойдет полное закрытие всех магазинов, но вот крупные, которые рассчитаны на большой приток и товарооборот, вот они действительно в зоне риска. В зонах вылета обычно по несколько duty free, и вот маленькие сохранятся, а крупные рискуют, — пояснил юрист.
По его словам, в настоящий момент магазины беспошлинной торговли действительно испытывают проблемы с ассортиментом, что снижает рентабельность такого бизнеса.
Эксперт также обратил внимание, что проблема заключается не только в наличии товаров на полках магазинов, но и в общем снижении международного пассажиропотока.
Ранее сообщалось, что с прилавков российских магазинов косметики стали пропадать духи известных брендов. Покупатели утверждают, что в большинстве магазинов их либо практически нет, либо они продаются в ограниченном количестве.