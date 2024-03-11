Юрист раскрыла, как засудить залившего квартиру соседа сверху Юрист Ситдикова: у залившего квартиру соседа можно отсудить средства для ремонта

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Владельцы квартир имеют право подать в суд на соседа, например, сверху, залившего в результате собственных действий квартиру пострадавшего, рассказала NEWS.ru юрист Виктория Ситдикова. Она отметила: для обращения в суд необходимы: акт осмотра квартиры, где зафиксировано затопление, экспертная оценка ущерба, фото- и видеофиксация происшествия.

От виновника прорыва нужно потребовать материальную компенсацию за нанесенный ущерб. В сумму ущерба может быть включена стоимость мебели и так далее, в случае если она пострадала по причине аварии. Если виновник — УК, то нужно требовать непосредственно у УКР, если же виновник — собственник, то к нему, — добавила Ситдикова.

Эксперт подчеркнула: иногда сосед, ссылаясь на вину УК, отказывается возмещать ущерб, а УК всю ответственность перекладывает на собственника. По ее словам, чем больше документов собрано, тем проще доказать вину УК или соседа.

Если же виновник собственник квартиры и имеется возможность договориться мирно и без суда, то необходимо заключить письменное мировое соглашение о погашении суммы материального ущерба, где в подробностях прописать, за что передаются денежные средства, дата, место происшествия а также данные обеих сторон, — подытожила Ситдикова.

Ранее Ситдикова рассказала NEWS.ru, что залитую соседом сверху квартиру необходимо тщательно осмотреть и фиксировать все повреждения на фото- и видеокамеры. Она добавила, что для фиксации и установления ущерба, нанесенного собственнику, необходимо обратиться в управляющую компанию для вызова комиссии.