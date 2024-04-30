Юрист раскрыл, как вернуть деньги за «хлеб с гвоздями» Юрист Хаминский: россияне имеют право вернуть деньги за «хлеб с гвоздями»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне имеют право на возврат средств за товар ненадлежащего качества, например за хлеб с гвоздями, напомнил юрист Александр Хаминский. В беседе с NEWS.ru он объяснил, что в таком случае потребителю нужно с товаром, чеком и фотоматериалами обратиться в МВД или СК.

Существует ряд дефектов товара, при выявлении которых [магазину] спорить не столько невыгодно, сколько опасно. Речь идет, в частности, о продуктах питания. Взять, к примеру, самые популярные: хлеб, колбасу и творог. В них находят гвозди, осколки стекла, куски пластика и прочее. А это переводит их из категории некачественных в разряд смертельно опасных. Подобные обстоятельства, если их надлежащим образом зафиксировать, могут стать основанием для возбуждения уголовного дела, — отметил собеседник.

Речь идет о ч. 1 ст. 238 УК РФ, наказание по которой предусматривает до двух лет лишения свободы за производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Даже если будет установлено, что гвоздь в колбасу попал по вине производителя, сотрудникам магазина могут предъявить обвинение в халатности, уточнил юрист.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил о способе вернуть деньги за детский билет после отмены поездки. По его словам, перевозчик обязан вернуть деньги за детский билет по невозвратному тарифу, если ребенок заболел. Парламентарий отметил, что о срыве поездки необходимо сообщить заранее.