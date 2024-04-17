Назван способ вернуть деньги за детский билет после отмены поездки Депутат Чаплин: если ребенок заболел, перевозчик обязан вернуть деньги за билет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перевозчик обязан вернуть деньги за детский билет по невозвратному тарифу, если ребенок заболел, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Парламентарий отметил, что о срыве поездки необходимо сообщить заранее.

При общении с сотрудниками перевозчика важно ссылаться на два нормативных акта: ст. 227 приказа Минтранса России № 82, если сдаете билет на самолет до начала регистрации на рейс, и на ст. 87 гл. 10 приказа Минтранса России № 473, если сдаете билет на поезд не позднее пяти суток с момента отправления поезда. Важный момент: чем раньше сообщаете об отмене поездки, тем больше и легче будет получить компенсацию, — добавил Чаплин.

Собеседник подчеркнул, что сообщить об изменении планов можно в личном кабинете на сайте перевозчика, в чате с менеджером или позвонив на горячую линию. По его словам, лучше сохранить переписки и звонки для возможного суда.

Также гражданин обязуется предоставить перевозчику: справку от врача с четким указанием дат, паспорт, свидетельство о рождении ребенка. Надо быть готовым, что перевозчик может запросить дополнительные документы. Направить документы можно удаленно или через кассу, — отметил Чаплин.

По его словам, в случае железнодорожного билета реально вернуть стоимость проездного документа без сервисного сбора, если сдать его в течение пяти суток с момента отправления поезда. Если речь идет об авиабилете, то есть возможность компенсировать затраты «за вычетом сборов и дополнительных платежей, если заявку на возврат подать до начала регистрации».

Если оформить возврат билета на самолет или поезд за сутки, то можно требовать возмещения всей стоимости проезда, — подытожил он.

Ранее Чаплин сообщил, что любой план перепланировки квартиры необходимо согласовать в Росреестре, где произведут изменения в ЕГРН. Подобные изменения должны соответствовать требованиям безопасности, напомнил он.