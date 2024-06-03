Юрист пригрозил дачникам, «откусившим» часть соседнего заброшенного участка Юрист Ефимов напомнил, что пользоваться заброшенным дачным участком незаконно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые дачники, видя по соседству заброшенный участок, на котором годами не появлялись хозяева, порой пытаются забрать себе часть «свободной» земли, однако это находится вне правового поля, заявил NEWS.ru юрист Сергей Ефимов. По его словам, собственники «бесхозной» территории могут в любой момент оспорить неправомерный захват земли в суде и вернуть ее обратно.

Некоторые дачники порой пытаются «откусить» часть соседнего участка — например, сдвинуть на несколько метров свой забор. Эти действия тоже находятся вне правового поля и могут быть оспорены соседями в судебном порядке, — рассказал Ефимов.

Ранее депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, какие дачные сорняки могут быть опасны для людей и домашних животных. В этот список вошли хмель, аконит, наперстянка, белладонна и лютик. По словам депутата, для животных контакт с лютиком может иметь летальные последствия, а сок аконита вызывает раздражение и ожог кожи, добавил парламентарий.

До этого старший научный сотрудник кафедры зоологии животных факультета биологии МГУ Анна Банникова предложила гуманный способ борьбы с кротами на дачных участках. По ее словам, отпугнуть их могут едкие запахи — кофейной гущи, бензина, мазута, испорченной рыбы, тухлых яиц, острого перца, чеснока и касторового масла.