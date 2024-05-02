Россиянам раскрыли гуманные способы борьбы с грызунами на садовом участке Биолог Банникова: кротов от огорода отпугнет кофейная гуща и чеснок

Кротов от садового участка может отпугнуть кофейная гуща и другие едкие запахи, как, например, бензина или мазута, испорченной рыбы, тухлых яиц, острого перца, чеснока и касторового масла, говорит доктор биологических наук, старший научный сотрудник кафедры зоологии животных факультета биологии МГУ Анна Банникова. По ее словам, которые приводит РБК, доступны и специальные ароматические гранулы. При этом она уточняет, что это не отгонит грызунов от участка, а вынудит прорыть новые ходы.

Специалист советует использовать издающие вибрации отпугиватели. По ее словам, они более эффективны для того, чтобы их отогнать. Однако Банникова напоминает, что животные довольно полезны для сада. Они охотятся на вредных насекомых, рыхлят и насыщают почву кислородом. Их тоннели дополнительно дренируют землю и отводят застоявшуюся воду.

Ранее депутат Государственной думы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что сорняки представляют угрозу для здоровья и развития полезных культур. По его словам, они слишком вредят зерновым растениям, в том числе пшенице и кукурузе, а также картофелю.

Также он объяснил, что борщевик отличается от других растений большими зелеными и глубоко разрезанными листьями зубчатой формы. По его словам, сорняк также выделяется на фоне остальных культур соцветиями, похожими «на зонтики».