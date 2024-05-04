«Сильнейший яд и смерть для животных»: названы самые опасные дачные сорняки Депутат Чаплин: смертельно опасными сорняками являются лютик и наперстянка

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Самыми опасными сорняками на даче являются хмель, аконит, наперстянка, лютик и белладонна, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он отметил: контакт с лютиком может иметь летальные последствия для домашних животных. По его словам, от хмеля на даче трудно избавиться из-за разветвленной корневой системы, а сок аконита вызывает раздражение и ожог кожи.

Наперстянка опасна и для людей, и для животных. Поверхностный контакт с лютиком вызывает раздражение, а при попадании на слизистую происходит сильный ожог. Культура является смертельно опасной для домашних животных. Белладонна содержит химические вещества, которые вызывают одышку, галлюцинации, учащенное сердцебиение и судороги. Безвременник является сильнейшим ядом в растительном мире, — подчеркнул Чаплин.

Ранее Чаплин рассказал, что борщевик является особо токсичным сорняком, его присутствие на садовом участке нельзя игнорировать. Он подчеркнул, что вредное для сельского хозяйства растение уничтожают либо механическим удалением из почвы, либо с помощью гербицидов.

До этого Чаплин предупреждал, что неправильное сжигание мусора, а также костер с токсичными отходами и строительным мусором грозят дачникам штрафом до 15 тысяч рублей. Он отмечал, что расстояние от открытого огня до построек должно быть не менее 7,5 метра, минимум 50 метров от хвойного леса, 15 метров — от лиственного.