«Особо токсичный сорняк»: названы лучшие методы борьбы с борщевиком Депутат Чаплин: с токсичным борщевиком лучше бороться гербицидами

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Борщевик является особо токсичным сорняком, его присутствие на садовом участке нельзя игнорировать, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он подчеркнул, что вредное для сельского хозяйства растение уничтожают либо механическим удалением из почвы, либо с помощью гербицидов.

Борщевик — особо токсичен, его присутствие нельзя игнорировать. Уничтожить его можно механическим устранением, когда специалисты выкапывают растение вместе с корнями и всей наземной частью. Это трудоемкий процесс. Либо гербицидами. Это эффективный способ, но только если действовать строго по инструкции. Обработку участка лучше доверить специалистам, — добавил Чаплин.

Ранее Чаплин рассказал, что при покупке недостроенного дачного дома необходимо выяснить причину простаивания работ. Если пауза продолжается свыше двух лет, то, вероятно, объект стал неликвидным. Парламентарий предупредил, что проблема с завершением проекта иногда связана с неправильно спроектированным фундаментом или ограничениями на участке.

Собеседник напомнил о проверке документов на недостроенное здание — если они оформлены только на земельный участок, то постройка на нем будет рассматриваться как материалы для строительства и после завершения проекта придется самостоятельно оформлять дом.