Юрист объяснила, почему нельзя покупать подснежники Юрист Билялова рассказала о штрафах за покупку краснокнижных подснежников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Покупка и сбор краснокнижных подснежников грозит штрафами в размере от двух тысяч до одного млн рублей, предупредила юрист Анастасия Билялова. Она рассказала «Москве 24», что в Красную книгу занесены несколько видов цветов, например, узколистный, широколистный, складчатый и кавказский подснежники. За их продажу и покупку предусматривается административная ответственность по статье «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений».

Штраф для физических лиц — от 2,5 до пяти тысяч рублей, для должностных — от 15 до 20 тысяч рублей, для юридических — от 500 тысяч до одного млн рублей. Стоит отметить, что ответственность наступит для всех — и для тех, кто сорвал, и для тех, кто приобрел, — пояснила юрист.

Билялова уточнила, что выращивание, сбор и продажа других видов, которые не числятся в Красной книге, никак не наказывается, но для этого нужно хорошо разбираться в цветах и иметь документы, которые подтверждают их происхождение. Юрист предупредила москвичей, что они могут получить штраф за уничтожение всех первоцветов и ряда других растений, в том числе луговой земляники, ландышей, таволги и березы.

Размер штрафа зависит от того, где были собраны цветы. Так, санкции увеличиваются, если сорвать подснежник на особо охраняемой природной территории. Билялова рассказала, что человеку за сбор и продажу растений может грозить уголовная ответственность, если действия повлекли за собой гибель краснокнижных организмов либо исчезло целое место произрастания.

Ранее стало известно, что в России за последние три года сократилось количество цветочных магазинов. За это время по стране закрылись более четырех тысяч точек.