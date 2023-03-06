В России резко сократилось количество цветочных магазинов «Контур.Фокус»: в России за три года закрылся каждый шестой цветочный магазин

Фото: Georgiy Rozov/Russian Look

За три года количество цветочных магазинов в России сократилось на 17,9%, передает РИА Новости со ссылкой на анализ сервиса «Контур.Фокус». За это время по стране закрылись более четырех тысяч точек.

Аналитики сервиса подсчитали, что в январе 2020 года в цветочном бизнесе работало 24 546 компаний, а в марте 2023 года этот показатель уменьшился до 20 153. Отмечается, что наибольшее количество ликвидаций в данной отрасли произошло во время первого локдауна, когда количество цветочных компаний уменьшилось на три тысячи вскоре после начала пандемии в России.

Однако декабрь 2020 года стал пиком ликвидаций, когда за месяц из отрасли ушли 1407 компаний, и всего за три года около 12 286 бизнесменов решили ликвидировать свои компании. Аналитики отмечают, что количество цветочных магазинов продолжало уменьшаться после окончания эпидемии COVID-19, но уже не так быстро, и за весь прошлый год число компаний в отрасли сократилось на 471.

Эксперт сервиса Антон Яковлев отмечает, что цветочные магазины не могли работать из-за коронавирусных ограничений, что привело к закрытию компаний, занимавшихся торговлей в офлайне. Однако компании, которые смогли быстро переключиться на онлайн-продажи, смогли сохранить свой бизнес.

Ранее аналитики «Чек индекса» ранее рассказали, что букет к Международному женскому дню будет стоить около трех тысяч рублей. Этот показатель вырос к 2022 году примерно на 10–12%. Мужчин предупредили, что к 8 Марта цветы традиционно дорожают из-за повышенного спроса.