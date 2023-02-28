Названа стоимость букета цветов к 8 Марта Аналитики «Чек индекс»: букет цветов к 8 Марта обойдется в три тысячи рублей

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Средний чек букета цветов на 8 Марта может составить около трех тысяч рублей, пишет РБК со ссылкой на прогнозы аналитиков «Чек индекса», оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Отмечается, что этот показатель на 10-12% выше, чем в прошлом году.

Накануне 8 Марта — Международного женского дня — цветы традиционно дорожают на фоне увеличения спроса. <...> Если в этом году сохранится такая же динамика, то покупка букета к 8 Марта обойдется в среднем около 2950 рублей, то есть примерно на 10% больше, чем год назад, — спрогнозировали аналитики.

Участники рынка отметили, что цветы действительно традиционно подорожают на фоне спроса, однако в этом году есть еще ряд причин. Эксперты напомнили, что 80% бутонов на прилавках — импортные, а значит, увеличилась стоимость логистики, а также закупочные цены. Кроме того, на флористический рынок повлияли и курсы валют.

Директор по развитию сервиса по доставке цветов и подарков «Русский букет» Юлия Прушинская отметила, что тюльпаны подорожали в опте на 12,5% по сравнению с февралем 2022-го, а гвоздики и хризантемы — на 25%. Самой дорогой составляющей букетов стал лизиантус (эустома) — он вырос в цене на 43%.

В 2023 году популярны букеты из ирисов и ромашек, рассказала руководитель отдела аккаунтинга Flowwow Альбина Арндт. По ее словам, на замену классическим розам приходят кустовые и пионовидные.

Ранее флорист Ксана Тайлер посоветовала подбирать букет по характеру возлюбленной. Специалист объяснила, что воздушные композиции из пионов и тюльпанов понравятся нежным девушкам, а женщины со строгим характером оценят классические варианты в темных оттенках.