Флорист рассказала, какие цветы дарить в День влюбленных Флорист Тайлер посоветовала подбирать букет по характеру возлюбленной

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Чтобы букет ко Дню всех влюбленных понравился второй половинке, стоит подбирать его по характеру возлюбленной, посоветовала мужчинам флорист Ксана Тайлер. В беседе с РИАМО, специалист объяснила, что воздушные композиции из пионов и тюльпанов понравятся нежным девушкам, а женщины со строгим характером оценят классические варианты в темных оттенках.

Если бюджет уж сильно ограничен, то можно подарить одну розу или несколько штук, но не нужно дарить их в целлофане. Если все же хочется подарить розу, то лучше это делать без упаковки вообще, - отметила флорист.

Тайлер уточнила, что тем, кто хочет сэкономить, стоит заказать цветы заранее. Букет можно заказать онлайн на удобное время и дату, а узнать о профессионализме флористов и качестве цветов можно из отзывов. Украшать букет можно как угодно, пояснила Тайлер. Можно использовать фигурки на палочках, сухоцветы, хлопок или ягоды.

Воображению клиентов нет предела, все время приходится рукодельничать и учиться чему-то новому. Флористы не просто собирают цветочки в кучу, иногда приходится делать каркасы для букетов, делать корзинки и много другое. Из необычного мне приходилось делать каркас под букет из тыквы, применять перья в композиции и делать сам букет из денежных купюр, приходилось заниматься даже таким, – заключила специалист.

Психолог Галина Руснак посоветовала девушкам не поздравлять возлюбленных с 14 февраля. По словам специалиста, это может привести к ссоре: женщина может готовить сюрприз в течение нескольких дней, а мужчина может просто забыть о празднике.