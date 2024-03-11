Юрист объяснил, как защититься от долгов по кредиту супруга Юрист Русяев: разделение долгов при разводе нужно прописывать в брачном договоре

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Защитить себя от ситуации, когда придется выплачивать долги мужа или жены по кредиту после развода, можно с помощью брачного контракта, заявил в беседе с NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, бывают ситуации, когда один из супругов втайне от другого набрал кредиты. В данном случае разделение долгов будет зависеть от того, на что были потрачены заемные средства.

Здесь все будет зависеть от того, сумел ли скрытный супруг доказать общесемейное целевое использование кредитных средств. Если суд установит, что деньги были потрачены на нужды всей семьи, несмотря на отсутствие согласия второго супруга, кредит будет признан совместным обязательством и разделен между бывшими мужем и женой. <...> Чтобы обезопасить себя, супругам рекомендуется заранее урегулировать распределение возможных долгов в брачном договоре, — отметил Русяев.

Если заемщик не сможет подтвердить семейный характер трат, суд может оставить выплату всего кредита на нем одном, добавил юрист. Он признал, что решение о том, как делить долги при разводе, зачастую вызывает много трудностей.

Ранее адвокат Виктория Данильченко заявила, что супруги не могут засудить друг друга за измену, в том числе лишить одного из партнеров имущества. Она отметила, что, согласно Семейному кодексу РФ, брачный договор определяет имущественные права и обязанности, а адюльтер к ним не относится.

По ее словам, в российской судебной практике «есть один интересный случай». Брачный договор предусматривал, что в случае развода из-за недостойного поведения мужа нажитое имущество и совместная собственность переходят жене. Разрешая спор о разделе имущества, суд первой инстанции счел, что положения договора являются недействительными.