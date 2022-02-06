«Лицензия на убийство»: юрист Воробьёв об идее отменить пределы самообороны

Юрист, судебный представитель Василий Воробьёв считает маловероятным одобрение депутатами законопроекта, отменяющего пределы допустимой самообороны при защите собственной жизни, здоровья родных и имущества. В беседе с NEWS.ru он отметил, что в России до сих пор нет единого мнения по поводу разрешённых рамок самозащиты. Таким образом он прокомментировал соответствующую инициативу депутата Госдумы (ГД) Ярослава Нилова.

Максимум, на что мы можем рассчитывать — на изменения в УПК по поводу превышения допустимых пределов необходимой самообороны, где собираются смягчить квалификацию, чтобы человека стало сложнее привлечь к уголовной ответственности за это. Главная проблема, чтобы у нас самообороной не стали оправдывать обычное преступление, любое убийство. Когда мы говорим о любых доступных способах, то они могут угрожать жизни окружающих — людей взрывать, что ли?, — добавил Воробьёв.

Спикер подчеркнул, что сейчас силовикам максимально расширяют полномочия — «оперативник вправе не представляться при проведении оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий, если экстренно необходимо» — что может представлять угрозу жизни самих полицейских.

Как вы определите, кто к вам пришёл домой? Силовик с санкцией на обыск или обычный человек. Надо сильно обдумать [законопроект]. Границы самообороны должны быть, иначе получится лицензия на убийство силовиков, — подытожил Воробьёв.

В правительство и Верховный суд на отзыв направлен законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ». Согласно документу, гражданам могут предоставить право всеми способами защищать свою и жизнь родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру. Исключение составят случаи, когда разрешение было получено на основании судебного решения.

Ранее стало известно, что житель города Кяхта Республики Бурятия получил два года колонии строгого режима и штраф в размере 15 тысяч рублей за то, что взорвал гранату в своей квартире. Суд квалифицировал его действия как незаконное приобретение, хранение взрывного устройства и угрозу убийством.