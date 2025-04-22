Избивших школьника детей мигрантов могут посадить на восемь лет Юрист Карабанов: детям-мигрантам, избившим школьника, может грозить до 8 лет

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Избившие ученика московской школы дети-мигранты могут лишиться свободы на восемь лет, если им уже исполнилось 14 лет, заявил юрист и правозащитник Александр Карабанов в беседе с NEWS.ru. Он отметил, что именно с этого возраста в нашей стране привлекают к уголовной ответственности за тяжкие преступления.

Учитывая, что пострадавший мальчик в реанимации, если они достигли четырнадцати лет, могут понести наказание. Именно с этого возраста в нашей стране привлекают за тяжкие преступления. В таком случае совершенное действие подходит под статью УК РФ 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Наказывается оно лишением свободы на срок до восьми лет, — комментирует Карабанов.

По его словам, в данном случае решающее значение имеет тяжесть телесных повреждений, которые были причинены. Если бы вред оказался легким или средним, то наказать подростков не вышло бы, так как возраст привлечения к уголовной ответственности в России за нетяжкие преступления начинается с 16 лет, отметил юрист. Он подчеркнул, что возмездие настигло бы их в любом случае.

В любом случае им грозит постановка на специальный учет в полицию, а потерпевшие смогут потребовать возмещения расходов на лечение, — объяснил Карабанов.

Ранее мать одного из учеников злополучной школы рассказала NEWS.ru, что в учебном заведении дети постоянно устраивают беспредел из-за отсутствия камер в туалетах и раздевалках, а преподаватели ругаются матом и унижают детей. Криминалист Михаил Игнатов заявил, что подростков-мигрантов, избивших восьмиклассника, нужно лишать гражданства, даже если они успели его получить.