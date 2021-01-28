Юлия Навальная и Леонид Волков ответили на стихотворение Слепакова

https://static.news.ru/photo/36340642-619f-11eb-acda-fa163e074e61_660.jpg Леонид Волков Фото: facebook.com/leonid.m.volkov

Супруга политика Алексея Навальная Юлия и глава сети региональных штабов оппозиционера Леонид Волков ответили на стихотворение юмориста Семёна Слепакова, в котором критикуются протестные акции.

Слепаков опубликовал в Instagram стихотворение «Стих про добро», где раскритиковал акции в поддержку Алексея Навального. Он написал о нападении на машину ФСБ (в его произведении водителю «сожгли глаз»), про нападение толпы на сторонника президента Владимира Путина, удар сотруднику ГАИ и призывы «ребятни» на «прикольный митинг».

Навальная написала артисту, что тот, скорее всего, хочет стать акционером «Газпрома». Вероятно, это отсылка на песню Слепакова, в тексте которой лирический герой хочет стать акционером нефтегазовой корпорации, а больше ничего не хочет.

Кремлёвский темник в стихах, это всё равно кремлёвский темник, — написал в комментариях Волков.

В Сети стали появляться ролики от блогеров, которые высказывают критику в адрес протестующих и используют для этого одинаковые аргументы в одном порядке.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.