YouTube заблокировал каналы пранкеров Вована и Лексуса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов)

Каналы российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров) «Шоу ВиЛ» и «Телега онлайн» на YouTube заблокированы. Запрет доступа к ним руководство сервиса объяснило нарушением правил сообщества.

Сами пранкеры ситуацию пока никак не прокомментировали. Два дня назад они сообщили в Telegram о блокировке запасного YouTube-канала, который держали для западной аудитории. Вован и Лексус предположили, что причиной стала их беседа с членом палаты лордов и советником премьер-министра Великобритании Риши Сунака Уильямом Хейгом.

Видимо, чем громче звучат откровения чиновников, тем быстрее они пытаются их прикрыть, — предположили пранкеры.

Ранее сообщалось, что YouTube заблокировал канал российского дизайнера Артемия Лебедева, у которого было более 1 млн подписчиков. В качестве основания было указано нарушений условий использования сервиса.

Летом прошлого года своего канала в YouTube лишился блогер Дмитрий Пучков (Гоблин). В мае был заблокирован канал директора вещания на русском языке телеканала RT Антона Красовского. Доступ к нему был невозможен даже при подключении VPN.