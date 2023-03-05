Каналы российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров) «Шоу ВиЛ» и «Телега онлайн» на YouTube заблокированы. Запрет доступа к ним руководство сервиса объяснило нарушением правил сообщества.
Сами пранкеры ситуацию пока никак не прокомментировали. Два дня назад они сообщили в Telegram о блокировке запасного YouTube-канала, который держали для западной аудитории. Вован и Лексус предположили, что причиной стала их беседа с членом палаты лордов и советником премьер-министра Великобритании Риши Сунака Уильямом Хейгом.
Видимо, чем громче звучат откровения чиновников, тем быстрее они пытаются их прикрыть, — предположили пранкеры.
Ранее сообщалось, что YouTube заблокировал канал российского дизайнера Артемия Лебедева, у которого было более 1 млн подписчиков. В качестве основания было указано нарушений условий использования сервиса.
Летом прошлого года своего канала в YouTube лишился блогер Дмитрий Пучков (Гоблин). В мае был заблокирован канал директора вещания на русском языке телеканала RT Антона Красовского. Доступ к нему был невозможен даже при подключении VPN.