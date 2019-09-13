Власти Когалыма основательно подготовились к визиту в город министра спорта Павла Колобкова и президента нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова. Там рабочие покрасили в зелёный цвет деревья, ёлки и даже траву.
Видео, снятое местными жителями, появилось в соцсетях.
Вот видно — крашеная трава и ёлка. Даже ствол покрасили, — говорит голос за кадром.
В администрации города происходящее пока не прокомментировали, отмечает
Ранее, как писал News.ru, министр спорта Павел Колобков и губернатор Югры Наталья Комарова заложили в Когалыме памятный камень на месте возведения регионального центра спортивной подготовки. Центр предназначен для занятий зимними видами спорта, такими как хоккей, фигурное катание, шорт-трек, кёрлинг и следж-хоккей. Общая площадь двухэтажного здания составит почти 12,5 тыс. кв. м.