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Уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову в связи с отсутствием места для проживания. Сюжет о трёх женщинах «Очередной случай откровенного мошенничества» вышел в эфире ЧГТРК «Грозный».

Около 20 лет назад Зарема Лорсанова, Яхмат Митишева и Асет Эльбазурова переехали из Чечни в дагестанский Хасавюрт. Они попросили Кадырова помочь с жильём, так как «проживают в плохих условиях и...