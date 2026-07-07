Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
07 июля 2026 в 04:00

Яркие пуговки для клумбы: фиолетовые, розовые и белые соцветия-шарики, которые цветут до заморозков

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Гомфрена шаровидная — это удивительное растение, которое редко встречается на дачных участках, а зря, ведь оно способно украшать сад с июля до самых заморозков. Ее верхушечные соцветия-головки, напоминающие клевер, состоят из мелких трубчатых цветков розового, фиолетового, пурпурного или белого цвета, собранных в пушистые шарики диаметром 3-4 см.

Вырастая до 30–40 см, гомфрена образует сильноветвистые кустики с жесткими стеблями, которые отлично держат форму даже под палящим солнцем. Этот однолетник ценится за неприхотливый характер, засухоустойчивость и способность долго цвести.

Она предпочитает солнечные, хорошо освещенные места и рыхлую питательную почву. Посадите эту пуговку в своем саду — и она будет радовать вас до глубокой осени, а затем напомнит о лете в зимних композициях, ведь ее можно легко засушить.

Ранее были названы цветы для тех, у кого тяжелая рука: переживут и перелив, и засуху, и полное отсутствие ухода.

Проверено редакцией
Читайте также
Первоклассников в России ждут перемены с нового учебного года
Общество
Первоклассников в России ждут перемены с нового учебного года
Юрист раскрыл, за выгул каких собак без намордника грозит штраф
Общество
Юрист раскрыл, за выгул каких собак без намордника грозит штраф
Посадите — и весь цветник вспыхнет малиновыми свечами: этот многолетник цветет все лето и не боится морозов
Общество
Посадите — и весь цветник вспыхнет малиновыми свечами: этот многолетник цветет все лето и не боится морозов
Красивый палисадник у окна: четыре правила, которыми пользуются ландшафтные дизайнеры
Общество
Красивый палисадник у окна: четыре правила, которыми пользуются ландшафтные дизайнеры
Посадите этот удивительный цветок: бело-красные соцветия с ароматом черной смородины цветут до октября
Общество
Посадите этот удивительный цветок: бело-красные соцветия с ароматом черной смородины цветут до октября
Общество
дачи
цветы
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме оценили идею раздельного обучения для мальчиков и девочек
Марин Ле Пен признали виновной и оставили право баллотироваться
Подросток из Верхней Пышмы пропал после прогулки с друзьями
«Ущерб здоровью»: депутат о целителе, который лечит зрение силой мысли
Пьяный житель Ленобласти спровоцировал погоню со стрельбой
В Словакии объяснили «приостановку» выдачи виз россиянам
Двух итальянцев задержали за якобы шпионаж в пользу России
В Госдуме рассказали о выплатах вдовам участников СВО из числа детей-сирот
ВС России атаковали перевозившие БПЛА для ВСУ фуры
Обстановка в Крыму 7 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
Погода в Москве в среду, 8 июля: грозы, ливни и тепло до +23 градусов
Мигранты самовольно организовали платную парковку во Владивостоке
Женщина с кухонным ножом угрожала ребенку в Ставрополе
В доме убийцы украинки Березовской нашли «пыточную»
Путин раскрыл приоритет для российской экономики
Психолог объяснила, как начать вести здоровый образ жизни
Звезда сериала «Универ» застряла над ущельем в Сочи во время ливня
В ГД ответили, о чем говорит убийство причастной к покушению на Ермолаева
Стали известны подробности аварии самолета с 181 пассажиром в Бишкеке
Сальдо раскрыл истинную роль иностранных наемников в зоне СВО
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.