Яркие пуговки для клумбы: фиолетовые, розовые и белые соцветия-шарики, которые цветут до заморозков

Яркие пуговки для клумбы: фиолетовые, розовые и белые соцветия-шарики, которые цветут до заморозков

Гомфрена шаровидная — это удивительное растение, которое редко встречается на дачных участках, а зря, ведь оно способно украшать сад с июля до самых заморозков. Ее верхушечные соцветия-головки, напоминающие клевер, состоят из мелких трубчатых цветков розового, фиолетового, пурпурного или белого цвета, собранных в пушистые шарики диаметром 3-4 см.

Вырастая до 30–40 см, гомфрена образует сильноветвистые кустики с жесткими стеблями, которые отлично держат форму даже под палящим солнцем. Этот однолетник ценится за неприхотливый характер, засухоустойчивость и способность долго цвести.

Она предпочитает солнечные, хорошо освещенные места и рыхлую питательную почву. Посадите эту пуговку в своем саду — и она будет радовать вас до глубокой осени, а затем напомнит о лете в зимних композициях, ведь ее можно легко засушить.

Ранее были названы цветы для тех, у кого тяжелая рука: переживут и перелив, и засуху, и полное отсутствие ухода.