Японская журналистка проехала автостопом от Махачкалы до Грозного

Японская журналистка Асука Токуяма рассказала о своих впечатлениях после поездки в Чечню на страницах издания JB Press. По словам репортёра, этот регион её поразил своей безопасностью и популярностью среди российских туристов. Женщина отправилась из Москвы в Грозный через Махачкалу, так как билет на самолёт до столицы Дагестана стоил дешевле. Но по прибытии японка узнала, что доехать на общественном транспорте до Грозного невозможно.

Завтра свадьба, и мне нужно спешить, поэтому я решила ехать автостопом, — написала иностранка, однако призвала других не повторять её опыт.

До столицы Чечни она добралась за три часа. Уже на месте журналистка узнала, что невесты на завтрашней свадьбе не будет: её двоюродный брат накануне попал в аварию.

У чеченцев очень прочны семейные узы. Двоюродные браться и сёстры здесь гораздо более близки друг другу, чем в Японии, почти как и родные. Считается, что у них одни родители, — объяснила японка.

При этом на свадьбу уже съехались гости со всей страны и даже из-за границы, и торжество не было отменено. Токуяму пригласил жених, поэтому она решила прийти, чтобы поздравить его.

Позже выяснилось, что это была моя большая ошибка, — добавила она.

На следующий день журналистка оделась в традиционную для этих мест одежду и пришла на церемонию. Там она сидела вместе с родственницами жениха по материнской линии — таков обычай в Чечне, что мужчины и женщины не сидят за одним столом. Гости начали кушать ещё до начала церемонии, затем с речью выступил тамада, после чего была исполнена народная песня. К этому моменту в зале было всего около четверти приглашённых, так как по местным обычаям не обязательно приходить в гости вовремя.

В статье Токуяма сравнила чеченскую и русскую свадьбу, назвав кавказское торжество «простым»: здесь не было тостов, длинных речей, зато были национальные танцы.

Мужчины танцуют яростно и ритмично, а женщины изящно и плавно, при этом используют в основном только руки, — отметила японка.

Она добавила, что на танец мужчины приглашают дам, и кто-то танцует с улыбающимися лицами, а другие — опустив глаза. При этом репортёр отметила сложность мужского танца, который при этом танцуют практически все.

Танец у чеченцев в крови. У меня много родственников, поэтому даже если поначалу я не умел танцевать, я почти каждую неделю бываю на чьей-то свадьбе и быстро осваиваю танец, — объяснил один из гостей.

На «втором этаже», как объяснили японке, обычно сидит невеста, которая вместе со своими родными не участвует в церемонии. Она практически никогда не танцует. Жених также не на почётном месте на собственной свадьбе — он обычно скрывается от гостей, так как чеченцы считают некрасивым быть в центре внимания на собственной свадьбе.

Также Токуяма поведала ещё об одной традиции: местные девушки могут выходить замуж только за чеченцев, а мужчины могут брать в жёны женщин любой национальности.

В заключение журналистка призналась, что ей не хватает знаний чеченской культуры, и отметила, что понять Россию можно только путешествуя по её регионам.

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