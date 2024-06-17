Если вам надоела простая яичница на завтрак, предлагаем приготовить яйца бенедикт. Немного сложнее, чем шакшука и яйца пашот, зато так же вкусно и необычно.
Ингредиенты:
- Куриные яйца — 2 шт.;
- Хлеб для тостов — 2 кусочка;
- Ветчина или грудинка — 2 кусочка;
- Сливочное масло 82,5% — 50 г;
- Вино белое сухое — 2 ст. л.;
- Лимонный сок — 1 ч. л.;
- Уксус столовый 9% — ½ ст. л.;
- Соль — по вкусу.
В небольшой кастрюльке соединить желток одного яйца, вино, добавить соль, хорошо перемешать миксером. Поставить емкость на водяную баню и, постоянно помешивая, ввести в смесь порезанное мелкими кусочками масло. Держать на бане, пока соус не загустеет. После этого снимаем его с плиты, добавляем лимонный сок и тщательно перемешиваем еще раз.
В отдельной кастрюле кипятим пару стаканов воды, добавляем туда соль и уксус и готовим яйцо-пашот. Его рецепт мы давали ранее. Хлеб подсушиваем в тостере или на сухой сковороде. Выкладываем на кусочек хлеба грудинку, добавляем яйцо-пашот и соус.
Теперь вы знаете, как приготовить изысканный завтрак с яйцами бенедикт. Ранее мы поделились рецептом сливочного паштета из куриной печени.
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