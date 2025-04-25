Яичница по-грузински чижи-бижи: обалденная вкуснятина на завтрак за 5 минут

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Готовим чижи-бижи по-грузински — яичницу с аджикой и зеленью! Этот грузинский вариант яичницы — настоящий взрыв вкусов: обжигающая аджика, ароматные травы и сочные помидоры превращают обычные яйца в кулинарный шедевр. Идеальный завтрак для тех, кто любит пикантные нотки.

Нарежьте один крупный помидор кубиками, мелко порубите пучок кинзы и петрушки. Разогрейте в сковороде 2 ст. л. масла, обжарьте 1/2 ч. л. аджики (по желанию можно больше) 30 секунд. Добавьте помидоры и тушите две минуты.

Влейте 4 взбитых яйца, посолите, убавьте огонь. Посыпьте зеленью и 50 г тертого сулугуни. Накройте крышкой и готовьте 3–4 минуты до нужной степени прожарки.

Секрет подачи: выложите на лаваш, сверните рулетом и разрежьте на порции.

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