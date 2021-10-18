«Яблоко» снимет с регистрации членов за поддержку «Умного голосования»

Федеральный политический комитет «Яблока» на закрытом заседании принял решение снимать с регистрации членов, которые поддержали проект «Умное голосование» оппозиционера Алексея Навального. В партии считают, что любая форма поддержки других партий через УмГ и поддержка политики Навального несовместимы с членством в организации, передаёт «Коммерсант».

В партии объяснили журналистам, что снятие с регистрации — не исключение из организации, однако эта мера приводит к запрету для политика принимать решения. При этом процедура снятия с регистрации ещё не утверждена.

Члены партии не согласились с решением политкомитета и считают его дискриминационным. Однако они ещё не приняли решение, будут ли выходить из организации.

Если есть округ, где «Яблоко» при любом раскладе проиграет, но может выиграть другой достойный кандидат, которого поддержало «Умное голосование», — я не считаю, что это вредит партии. Партии вредит сокращение сторонников, — рассказал журналистам один из членов «Яблока».

В федеральный политический комитет «Яблока» входят 17 членов, включая главу партии Николая Рыбакова, петербургского депутата Бориса Вишневского, экс-депутата псковского заксобрания Льва Шлосберга, помощника председателя правительства Игоря Артемьева и депутатов Мосгордумы Евгения Бунимовича и Сергея Митрохина.

Проект Навального «Умное голосование» даёт рекомендации на российских выборах. Согласно концепции авторов, система должна советовать избирателям отдать голос за самого сильного кандидата, не представляющего «Единую Россию», и таким образом консолидировать протестное голосование.

В феврале основатель «Яблока» Григорий Явлинский написал статью, в которой раскритиковал Навального и его сторонников, обвинив оппозиционера в популизме и равнодушии к судьбе сограждан. Текст вызвал резкую реакцию как сторонников Навального, так и ряда членов «Яблока». Больше 100 представителей партии подписали открытое письмо, в котором говорится, что мнение Явлинского не отражает позицию объединения.

При этом председатель «Яблока» Николай Рыбаков заявил, что позиция партии не противоречит мнению её основателя. Федеральное бюро организации также выступило с поддержкой статьи.