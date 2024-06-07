«Я из окопов не вылезал»: генерал Попов выступил с речью в суде SHOT: генерал Попов рассказал суду о боях и окопах

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Иван Попов

Бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова оставили в СИЗО до 11 августа. По его словам, которые передает Telegram-канал SHOT, он ничего не крал и «не вылезал из окопов», чтобы «сохранить честь русского оружия».

Следы воровства так никто и не нашел. У меня ничего, кроме долгов и кредитов, за душой нет. Следствие считает, что я что-то украл. Я из окопов не вылезал, — заявил Попов.

235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего военачальника на два месяца 17 мая. Он проходит по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Сейчас генерал-майор находится в СИЗО, а следователи пытаются добиться изменения меры пресечения на нахождение под домашним арестом.

24 мая 2-й Западный окружной военный суд отклонил ходатайство и оставил Попова под стражей. Как отмечается, суд не нашел достаточных оснований для того, чтобы отпустить генерал-майора под домашний арест.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что в деле Попова фигурирует еще один генерал, погибший в ходе СВО. Издание утверждает, что в деле о хищении более 1,8 тысячи тонн металлопроката на 130 млн рублей изначально фигурировал совсем другой человек. Минобороны РФ эти данные не комментировало.