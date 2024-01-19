Wildberries ответила на сообщения о незастрахованном складе в Шушарах Wildberries не стала раскрывать, был ли застрахован склад компании в Шушарах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Wildberries не стала раскрывать, был ли застрахован ее сгоревший склад в Шушарах. В комментарии NEWS.ru представитель пресс-службы маркетплейса пояснил, что подобную информацию разглашать нельзя в рамках действующих договорных отношений.

У Wildberries заключен договор страхования товара в Шушарах на период его хранения и перевозки. Продавцы, чьи товары пострадали после пожара, уже начали получать компенсации. Что касается страхования имущества Wildberries, эту информацию мы не можем разглашать в рамках действующих договорных отношений. Вопрос страхования никак не влияет на наши обязательства перед партнерами, — добавили в WB.

Ранее издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что здание склада Wildberries в петербургских Шушарах, где 13 января произошел пожар, не было застраховано. В беседе с РБК собеседник в одной из крупных страховых компаний уточнил, что был застрахован только товар, а здание — нет.

До этого крупный пожар случился на складе онлайн-ретейлера Wildberries в Шушарах. В момент возгорания в здании находилось около 1200 человек, официально о пострадавших не сообщалось. Горящий склад сняли на видео пассажиры самолета, летевшего в Петербург. Уточнялось, что склад выгорел полностью менее чем за два часа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Сообщалось, что товар, хранившийся на сгоревшем складе Wildberries в Шушарах, был застрахован на время хранения и транспортировки. В компании подчеркнули, что в целом вопрос страхования не влияет на обязательства перед партнерами.