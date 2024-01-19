Здание сгоревшего склада Wildberries в Шушарах не было застраховано

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Здание склада Wildberries в петербургских Шушарах, на котором 13 января произошел пожар, не было застраховано, рассказали РБК источники на рынке страхования. Собеседник в одной из крупных страховых компаний также уточнил, что был застрахован только товар, а здание — нет.

Компания обсуждала заключение страхового договора с одной из крупных страховых компаний незадолго до пожара, но до подписания дело так и не дошло, — отметил собеседник издания.

До этого крупный пожар случился на складе онлайн-ретейлера Wildberries в Шушарах. В момент возгорания в здании находилось около 1200 человек, официально о пострадавших не сообщалось. Горящий склад сняли на видео пассажиры самолета, летевшего в Петербург. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Уточнялось, что склад выгорел полностью менее чем за два часа. Сотрудник предприятия уточнил, что оповещение о пожаре пришло на персональные компьютеры. По его словам, там было сказано, что тревога не учебная, поэтому он сразу пошел к выходу. Двери оказались заблокированы автомобилями, однако ситуация быстро разрешилась и эвакуация была проведена оперативно, отметил собеседник издания.