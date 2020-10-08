Взрывы на боевых складах и заводах России: причины и последствия

Настоящая мини-война развернулась 7 октября в Рязанской области. Причина — случайность или чья-то оплошность на грани безответственности: кто-то поджёг сухую траву — в результате на складе боеприпасов начался пожар со взрывами. По крайней мере, так гласит предварительная официальная версия. Но в итоге под угрозой оказалась вся округа. Это далеко не первый такой случай. Мощные взрывы в мирное время происходят в России регулярно, порою — с жертвами. Подробнее об этом — в видеообзоре NEWS.ru.
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