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Взрывы на боевых складах и заводах России: причины и последствия

20:32, 08 октября 2020
Фото: 62.mchs.gov.ru

Настоящая мини-война развернулась 7 октября в Рязанской области. Причина — случайность или чья-то оплошность на грани безответственности: кто-то поджёг сухую траву — в результате на складе боеприпасов начался пожар со взрывами. По крайней мере, так гласит предварительная официальная версия. Но в итоге под угрозой оказалась вся округа. Это далеко не первый такой случай. Мощные взрывы в мирное время происходят в России регулярно, порою — с жертвами. Подробнее об этом — в видеообзоре NEWS.ru.

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