«Вызовет отторжение»: эксперт по соцсетям о смене логотипа Twitter Глава Ассоциации пользователей соцсетей Зыков предрек протесты из-за смены логотипа Twitter

Фото: Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

Смена логотипа Twitter американским бизнесменом Илоном Маском может спровоцировать массовые протесты пользователей и вызвать у аудитории платформы отторжение, предрек директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Комментируя ситуацию «360», эксперт сравнил предпринимателя со «слоном в посудной лавке», подчеркнув, что Маск нацелен на получение прибыли при помощи сервиса.

Не исключено, что пользователи Twitter потребуют вернуть старые название и логотип. Многим нравился дизайн, не всем будет понятна история с Х. <...> Новый цвет может вызвать отторжение пользователей, — подчеркнул эксперт.

По его словам, даже в случае большой волны акций против нового названия Маск навряд ли вернет прежний логотип социальной сети. С большей вероятностью предприниматель постарается найти компромисс. Зыков напомнил о ситуации, когда Павел Дуров, руководивший на тот момент «ВКонтакте», убрал так называемую стену и поместил вместо нее микроблог. Тогда разработчики в ответ на недовольство пользователей нашли компромиссную модель.

Эксперт уточнил, что многие пользователи Twitter тяжело приняли изменения, которые Маск внедрил для пересмотра смысла сервиса подписки. По словам Зыкова, из-за этого возник ряд скандалов и появилось много фейков. Он заключил, что главная проблема в том, что бизнесмен не проводит тестовые исследования, а сразу же вводит изменения, что вызывает вопросы у аудитории.

На сайте Twitter ранее появился новый логотип в форме буквы X, который сменил голубую птицу на белом фоне. Официальный аккаунт компании в одноименной соцсети также был переименован, аватар был изменен на белую букву Х на черном фоне.