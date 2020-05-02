Вывозной рейс с россиянами на борту вылетел из Шанхая во Владивосток

Из международного аэропорта Пудун в Шанхае во Владивосток вылетел вывозной рейс авиакомпании «Аврора», на борту которого находятся 48 российских граждан.
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Рейс должен был состояться 30 апреля, но его перенесли на 2 мая. По словам генконсула РФ в Шанхае Александра Шманевского, организация перелёта включала в себя большую подготовительную работу, так как при составлении списков пассажиров возникли некоторые технические сложности.
Очень оперативно сработало представительство «Аэрофлота», при регистрации российских граждан на рейс содействие оказывали и сотрудники генконсульства, — сказал он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что из Индии в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге прибыл вывозной рейс с российскими гражданами на борту.
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