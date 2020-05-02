Вывозной рейс с россиянами на борту вылетел из Шанхая во Владивосток

https://static.news.ru/photo/e7711036-8c60-11ea-8ea3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Авиакомпания «Аврора»/facebook.com

Из международного аэропорта Пудун в Шанхае во Владивосток вылетел вывозной рейс авиакомпании «Аврора», на борту которого находятся 48 российских граждан.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение своего корреспондента с места событий. Самолёт Airbus A319 должен прибыть во Владивосток в 19:00 по местному времени.

Рейс должен был состояться 30 апреля, но его перенесли на 2 мая. По словам генконсула РФ в Шанхае Александра Шманевского, организация перелёта включала в себя большую подготовительную работу, так как при составлении списков пассажиров возникли некоторые технические сложности.

Очень оперативно сработало представительство «Аэрофлота», при регистрации российских граждан на рейс содействие оказывали и сотрудники генконсульства, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что из Индии в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге прибыл вывозной рейс с российскими гражданами на борту.